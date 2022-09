Più Europa Benevento: “Grazie ai sanniti per aver sostenuto Vallone” (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il gruppo dirigente di Più Europa Benevento ringrazia gli Amici sanniti per aver sostenuto, contro ogni previsione, la candidatura di Vittorio Vallone. Il partito, quest’anno, sul territorio, rispetto al 2018, ha consolidato la percentuale sia alla Camera che al Senato, nonostante il forte calo (circa il 14% in meno) degli elettori. E sopratutto, in una coalizione in crollo, è l’unico partito ad aver incrementato il risultato rispetto alle scorse politiche. “Consapevoli di dover aumentare il consenso, siamo assolutamente soddisfatti dei numeri che l’elettorato ci ha attribuito, anche a livello nazionale (non abbiamo raggiunto la soglia di sbarramento per un soffio!). Il lavoro svolto per queste elezioni, ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il gruppo dirigente di Piùringrazia gli Amiciper, contro ogni previsione, la candidatura di Vittorio. Il partito, quest’anno, sul territorio, rispetto al 2018, ha consolidato la percentuale sia alla Camera che al Senato, nonostante il forte calo (circa il 14% in meno) degli elettori. E sopratutto, in una coalizione in crollo, è l’unico partito adincrementato il risultato rispetto alle scorse politiche. “Consapevoli di dover aumentare il consenso, siamo assolutamente soddisfatti dei numeri che l’elettorato ci ha attribuito, anche a livello nazionale (non abbiamo raggiunto la soglia di sbarramento per un soffio!). Il lavoro svolto per queste elezioni, ...

