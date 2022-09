Petrucci torna in MotoGP | scommettiamo che farà meglio di tanti titolari?

Tutti, ma proprio tutti, erano contenti di aver appreso del ritorno in MotoGP del Petrux. Ebbene sì, Daniloinforcherà nuovamente un prototipo pensato per la classe regina, massima espressione professionistica a due ruote. Il ternano è atteso in Thailandia , dove la GSX - RR lasciata dall'...A dirlo, ovviamente, sono i soliti complottisti di Emanuele Pieroni L a notizia è di quelle belle: Daniloin MotoGP con Suzuki , per sostituire Joan Mir nel GP della Thailandia. Ma, ...Danilo sostituirà Joan Mir: la Thailandia attende il ternano, diventato vera star dopo le imprese ottenute nella Dakar e del titolo sfiorato nel MotoAmerica. Fossimo nei panni dei rivali, lo terremmo ...Il pilota ternano, fresco di secondo posto assoluto in MotoAmerica è stato chiamato dalla Suzuki per il Gp in programma nel fine settimana ...