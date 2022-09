Petra | la seconda stagione con Paola Cortellesi da domani in esclusiva su Sky Cinema e NOW

mariasolet : Questa sera inizia la seconda stagione di Petra! Buona visione da tutti noi ??@PaolaCortellesi? ?@Pennacchiiiii? ?… - telesimo : Torna su @SkyItalia , con un nuovo caso da risolvere, l’ispettore Petra Delicato nella seconda delle quattro storie… - cinefilosit : #Petra - Seconda stagione da domani il secondo episodio su SKY - Think_movies : “Petra – Seconda Stagione”: domani su Sky Cinema e NOW la seconda storia “Un bastimento carico di riso”… - marini_valerio : @Pennacchiiiii @mariasolet @PaolaCortellesi @SkyItalia Evviva i desideri si avverano! Via l’immortalità dalla TV!!!… -

Torna su Sky , con un nuovo caso da risolvere, l'ispettoreDelicato nelladelle quattro storie di 'stagione ' la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM, con protagonista Paola Cortellesi e la ...Tutto pronto per il debutto su Sky dellastagione di, serie tv investigativa basata sulle opere di Alicia Giménez - Bartlett con protagonista la star italiana Paola Cortellesi . Il debutto sarà in mano a ' Un bastimento carico ...Torna su Sky, con un nuovo caso da risolvere, l’ispettore Petra Delicato nella seconda delle quattro storie di “Petra – Seconda stagione” la ...Torna su Sky, con un nuovo caso da risolvere, l'ispettore Petra Delicato nella seconda delle quattro storie di “Petra – Seconda stagione” ...