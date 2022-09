Perdite di gas nel Mar Baltico | “Sabotaggio al gasdotto Nord Stream”

Leggi su velvetmag

(Di martedì 27 settembre 2022) Fughe di gas nel Marstanno interessando i gasdotti1 e 2: lo fa sapere il governo danese. Copenhagen alza il livello di allerta sulle infrastrutture energetiche, allarme nell’Unione europea. La Germania: “È un possibile atto di“. Il– che congiunge la Russia alla Germania – ha registrato danni “senza precedenti“. Lo fa sapere in una nota la società che gestisce il, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa americana Bloomberg. Gravi danni si sarebbero verificati a tre linee di trasmissione degli idrocarburi. Così pesanti che “è impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino” dell’infrastruttura. Nella giornata di ieri ...