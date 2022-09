Perché paghiamo il coperto al ristorante? Una storia che inizia nel Medioevo (Di martedì 27 settembre 2022) Non tutti lo sanno ma l’usanza di pagare il coperto al ristorante esiste solo in Italia e affonda le sue radici nel Medioevo. Non tutti sanno che pagare il coperto in un locale è un’abitudine tutta italiana, che non esiste da altre parti del mondo. E a tutti nella vita è anche capitato di ritrovarsi a pagare un conto, in cui proprio il costo del coperto, finisce per far alzare fin troppo la cifra che paghiamo. Adobe StockEbbene, ci troviamo di fronte a una pratica antichissima: pagare il coperto in un locale commerciale in cui consumiamo un pasto è infatti un’abitudine che risale al Medioevo. In quel tempo storico infatti, era usanza che i viaggiatori, tali erano la maggior parte dei clienti che popolava le osterie, pagassero anche ... Leggi su chenews (Di martedì 27 settembre 2022) Non tutti lo sanno ma l’usanza di pagare ilalesiste solo in Italia e affonda le sue radici nel. Non tutti sanno che pagare ilin un locale è un’abitudine tutta italiana, che non esiste da altre parti del mondo. E a tutti nella vita è anche capitato di ritrovarsi a pagare un conto, in cui proprio il costo del, finisce per far alzare fin troppo la cifra che. Adobe StockEbbene, ci troviamo di fronte a una pratica antichissima: pagare ilin un locale commerciale in cui consumiamo un pasto è infatti un’abitudine che risale al. In quel tempo storico infatti, era usanza che i viaggiatori, tali erano la maggior parte dei clienti che popolava le osterie, pagassero anche ...

