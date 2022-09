"Perché non ha festeggiato", Giuli e il retroscena sulla vittoria di Meloni (Di martedì 27 settembre 2022) La forza di Giorgia Meloni sta anche nel modo in cui sta ha capito perfettamente che gli stilemi della politica sono cambiati. Alessandro Giuli nello studio di Giovanni Floris, a Dimartedì su La7, sottolinea alcuni segnali arrivati dopo la vittoria del centrodestra e il risultato clamoroso di Fratelli d'Italia alle elezioni del 25 settembre. "Guardate come non ha festeggiato la vittoria, Perché siamo in guerra e Perché c'è una crisi economica e sociale lancinante", spiega l'editorialista nella puntata di martedì 27 settembre sottolineando l'intelligenza politica della leader di FdI. Il conduttore interviene, ricordando che quando Gianni Alemanno festeggiò la vittoria alle elezioni comunali di Roma si vide, nelle piazze, qualche saluto ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) La forza di Giorgiasta anche nel modo in cui sta ha capito perfettamente che gli stilemi della politica sono cambiati. Alessandronello studio di Giovanni Floris, a Dimartedì su La7, sottolinea alcuni segnali arrivati dopo ladel centrodestra e il risultato clamoroso di Fratelli d'Italia alle elezioni del 25 settembre. "Guardate come non halasiamo in guerra ec'è una crisi economica e sociale lancinante", spiega l'editorialista nella puntata di martedì 27 settembre sottolineando l'intelligenza politica della leader di FdI. Il conduttore interviene, ricordando che quando Gianni Alemanno festeggiò laalle elezioni comunali di Roma si vide, nelle piazze, qualche saluto ...

M_gabanelli : Il 36% degli aventi diritto e’ rimasto a casa. Forse perché non si sentivano rappresentati? In tal caso avrebbero… - christianrocca : @EnricoLetta si prende le responsabilità della catastrofica sconfitta e lascia a breve la segreteria. Meno credibil… - borghi_claudio : Chi dice che è colpa di Salvini perché ha fatto proprio quello che lui gli aveva detto di fare... è... è... non mi viene la definizione. - DaisyAlexias : Ecco parliamo di questo. Il primo ha dei buchi di trama (per me) ho letto il secondo in inglese sperando li risolv… - freestyj1 : Tachipirina e vigile attesa a Di Martedi' sta cercando alleanze con Renzi e col PD pur di combattere il centro dest… -