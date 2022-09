“Perché mi fate questo”. Elenoire Ferruzzi, l’accusa al GF Vip: “Una cosa allucinante” (Di martedì 27 settembre 2022) Durante la puntata del GF Vip di lunedì 26 settembre sono state mandate in onda delle clip in cui Sara Manfuso, Elenoire Ferruzzi e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. Con il passare dei giorni vengono fuori le dinamiche all’interno della Casa. La sorella di Elettra ha immediatamente mostrato il suo risentimento nei confronti delle coinquiline: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo”. Mentre in tv scorreva la pubblicità ha preso la parola Sara Manfuso che non l’ha presa bene e ha anche minacciato di lasciare il reality. Senza troppi giri di parole ha detto: “No questo non mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Durante la puntata del GF Vip di lunedì 26 settembre sono state mandate in onda delle clip in cui Sara Manfuso,e Giaele De Donà sparlavano di Ginevra Lamborghini. Con il passare dei giorni vengono fuori le dinamiche all’interno della Casa. La sorella di Elettra ha immediatamente mostrato il suo risentimento nei confronti delle coinquiline: “Se pensate quelle cose ditemele in faccia. Certo che ci sono rimasta male e ve lo sto dicendo. Un gioco? No a me sembravate abbastanza velenose onestamente. Da quello che ho visto non mi sembrava uno scherzo”. Mentre in tv scorreva la pubblicità ha preso la parola Sara Manfuso che non l’ha presa bene e ha anche minacciato di lasciare il reality. Senza troppi giri di parole ha detto: “Nonon mi piace. Io ho detto tante belle cose di te Ginevra e loro mostrano quello. ...

andreadelogu : Questo tweet mi spezza il cuore. La percentuale di DSA nel mondo è destinata a salire, e non perché ce ne siano di… - alex_orlowski : Un minimo di fact-checking, è vero che la foto della Meloni è distorta e crea l’effetto #piedone però evitate di p… - Emm_Manzari : @matteolupi Eh sì perché questo ha aperto il profilo ieri quindi non lo conosciamo già... Quando fate i finti scemi… - styagustd : ho i flashback con quell'altro perche mi fate questo - angelarizzi18 : @felicita639 @zaudituetornata …oh e se non lo fa è perchè non lo fa e se lo fa c’ha un doppio fine…fate pace col ce… -

Uomini e Donne, Maria De Filippi sbotta contro Ida Platano: 'Ti comporti da 15enne'. Cosa è successo A rivolgersi ai due anche Armando Incarnato: 'Voltate pagina o tornate insieme perchè vi fate del male così. Lui sta male nel vederti con Alessandro e tu nel vederlo con Federica. Volete andare ... È arrivato l'autunno! 7 consigli pratici per prepararsi al meglio al cambio di stagione Perché no, potreste portarvi con voi una bevanda calda per evitare che vi si congelino le dita. 5. ... Fate il pieno di vitamina D. Chiamata anche "vitamina del sole" , la vitamina D è fondamentale per ... Bosco di Ogigia A rivolgersi ai due anche Armando Incarnato: 'Voltate pagina o tornate insieme perchè videl male così. Lui sta male nel vederti con Alessandro e tu nel vederlo con Federica. Volete andare ...no, potreste portarvi con voi una bevanda calda per evitare che vi si congelino le dita. 5. ...il pieno di vitamina D. Chiamata anche "vitamina del sole" , la vitamina D è fondamentale per ... Perché fare un corso di permacultura