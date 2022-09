Perché è finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi? Le parole dure di Alessandro Rosica (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo Ilary Blasi e Totti anche Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si sono lasciati e sulla fine del loro matrimonio c’è chi già ne sa di più degli altri. E’ ancora una volta Alessandro Rosica che si fa spazio nel mondo del gossip e che subito dopo il comunicato ufficiale di Alessia Marcuzzi ricorda a tutti che lui aveva già anticipato un po’ di cose sul loro conto. E’ finita dopo otto anni dal sì, si erano sposati nel 2014 con un matrimonio svelato solo dopo le promesse; dimostrando che si può tenere distante il gossip quando non si gradisce la presenza dei paparazzi. Meravigliosa Alessia Marcuzzi nel suo abito da sposa per il suo unico sì ma dopo qualche anno sono arrivati i pettegolezzi sui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo Ilary Blasi e Totti ancheMarconi si sono lasciati e sulla fine del loro matrimonio c’è chi già ne sa di più degli altri. E’ ancora una voltache si fa spazio nel mondo del gossip e che subito dopo il comunicato ufficiale diricorda a tutti che lui aveva già anticipato un po’ di cose sul loro conto. E’dopo otto anni dal sì, si erano sposati nel 2014 con un matrimonio svelato solo dopo le promesse; dimostrando che si può tenere distante il gossip quando non si gradisce la presenza dei paparazzi. Meravigliosanel suo abito da sposa per il suo unico sì ma dopo qualche anno sono arrivati i pettegolezzi sui ...

