Perché Brad Pitt si rifiuta di definire anti-age la sua nuova linea di skincare

Si chiama "Le Domaine" ed è la nuova linea skincare di Brad Pitt. L'attore e regista si unisce così alla lunga lista di colleghi (popolata soprattutto donne) che hanno debuttato nel mondo del commercio con una linea cosmetica. Il mercato sembra saturo ormai, lo sa bene anche Brad che però, a suo dire, è stato convinto a buttarsi nel progetto grazie all'efficacia tangibile dei prodotti realizzati. Intervistato proprio da British Vogue sul suo nuovo progetto (genderless e rivolto a tutti, indistintamente), Brad ha svelato qualcosa di più anche delle sue abitudini in fatto di skincare e ha ringraziato chi, tra le sue ex, gli ha fatto capire l'importanza del prendersi cura della propria pelle, facendogli "lavare la faccia due volte al ...

