Pensioni anticipate 2023, inizia pressing della Uil al nuovo Governo: parla Proietti (Di martedì 27 settembre 2022) In questi giorni anche sul sito vi é gran fermento sul post risultato delle elezioni, ora molti si domandano se le promesse fatte in campagna elettorale in merito alla flessibilità in uscita, ci riferiamo alle ultime dichiarazioni di Salvini e Durigon, per la Lega, e a quelle dell'onorevole Rizzetto per Fratelli d'Italia, verranno mantenute. Tra le promesse vi era anche e soprattutto la quota 41, per la Lega da mettere in campo subito tra le misure prioritarie, per Fratelli d'Italia da associare prima o dopo alla flessibilità in uscita a partire dai 62 anni con leggera decurtazione dell'assegno per le uscite anticipate rispetto ai 67 anni. Ieri abbiamo pubblicato le considerazioni a caldo dei nostri lettori, oggi ci siamo permessi di comprendere le intenzioni dei sindacati che sul fronte Pensioni non hanno mai smesso, dalla loro, di fare ...

