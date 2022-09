Peli | nell' arco di sei mesi qualcosa di sconcertante | come è ridotto Tom | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) "Ho perso il 100% deidel mio corpodi sei". E' quanto accaduto a Tom Hall, un 30enne americano che vive a Londra. Secondo quanto lui stesso riporta a Metro - il tabloid inglese più letto del Regno Unito - è stato colpito da una malattia rara, ma conosciuta con in nome di "alopecia universalis", la forma più grave di alopecia, che comporta la perdita completa o quasi completa di capelli sul cuoio capelluto, sul viso e sul resto del corpo. L'alopecia è una malattia in cui il sistema immunitario attacca erroneamente i follicoli piliferi, causando la caduta dei capelli. Non esiste cura per questa malattia che, a quanto pare, può presentarsi all'improvviso. L'angoscia di Tom comincia nel novembre 2021, quando comincia a notare, dapprima sotto la doccia, e poi a ogni risveglio, un'enorme ...