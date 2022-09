Pd, la guerra del Nazareno. Bonaccini c'è, incognita Nardella - Politica - quotidiano.net (Di martedì 27 settembre 2022) Entro qualche settimana i giochi per la guida del partito entreranno nel vivo. Il presidente emiliano in pole. Anche i sindaci di Firenze e di Pesaro pensano a correre. La candidata della sinistra è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Entro qualche settimana i giochi per la guida del partito entreranno nel vivo. Il presidente emiliano in pole. Anche i sindaci di Firenze e di Pesaro pensano a correre. La candidata della sinistra è ...

_Nico_Piro_ : non è la guerra (che non è nella disponibilità del nostro governo) ma come si è reagito alla guerra (quella sí una… - LaVeritaWeb : Merloni, uno dei principali finanziatori del segretario dem (che ha cooptato come presidente del comitato scientifi… - vaticannews_it : Giornata Mondiale per l'eliminazione delle armi nucleari. Innumerevoli gli appelli del #Papa perché si fermi la cor… - Pit792655151 : RT @AntoGiancane: Il militante del PD lo riconosci subito, non teme la guerra nucleare ma è terrorizzato se incontra un non vaccinato - settantasettae : Tutti abbiamo sempre associato Jimin ad Artemide per il suo amore verso la Luna ma consider this: Eros. Dio dell'am… -