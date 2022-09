Pazzesco Ronaldo | maxi offerta dall’Arabia Saudita | il retroscena

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 settembre 2022) La vicenda CR7-Arabia torna a far notizia dopo i continui avvicinamenti e le indiscrezioni di questa estate. L’Al-Hilal in particolare è stato a lungo sulle tracce del fuoriclasse portoghese, stando alle parole del suo presidente. Le cifre messe in campo in particolare sembrano davvero esorbitanti e, Fahad ben Nafel, presidente del clubha ripetuto più volte che “i soldi non sono un problema”. CR7 CristianoArabia Al-Hilal AS che riporta le dichiarazioni che il ricco proprietario ha rilasciato ai microfoni del canale Youtube Thamanya, dove spiega come l’Al-Hilal abbia messo sul piatto una proposta monstre da 242 milioni di euro per due stagioni. Il tribunale dello sport però avrebbe bloccato l’operazione per via di uno stop al mercato inflitto al club per via di una travagliata vicenda contrattuale che riguardava Mohamed ...