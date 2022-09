Paura per Ihattaren, incendiata la macchina: le ultime (Di martedì 27 settembre 2022) Attimi di Paura per il centrocampista ex Juventus e Sampdoria Ihattaren, la sua macchina è stata incendiata Attimi di Paura per il centrocampista ex Juventus e Sampdoria Ihattaren, la sua macchina è stata incendiata. Secondo quanto riportato dal Telegraaf, l’auto del giocatore dell’Ajax è stata data alle fiamme in maniera dolosa. L’ex Juve sarebbe finito nel mirino di alcune minacce da parte di movimenti criminali. Sul caso stanno indagando le forze di polizia L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 settembre 2022) Attimi diper il centrocampista ex Juventus e Sampdoria, la suaè stataAttimi diper il centrocampista ex Juventus e Sampdoria, la suaè stata. Secondo quanto riportato dal Telegraaf, l’auto del giocatore dell’Ajax è stata data alle fiamme in maniera dolosa. L’ex Juve sarebbe finito nel mirino di alcune minacce da parte di movimenti criminali. Sul caso stanno indagando le forze di polizia L'articolo proviene da Calcio News 24.

davcarretta : Non ho capito chi sono quelli che devono abbassare la testa per paura di essere cacciati o non dire quello che pens… - riotta : Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore r… - GiovaQuez : Il patriarca di Mosca Kirill, ha esortato i fedeli ad arruolarsi senza paura. 'Vai coraggiosamente a compiere il tu… - sossio959010671 : ogni volta che poi agguanto un obiettivo nella mani mie diventa meno figo perde quell’argento vivo cosicché corro d… - maancheno___ : RT @peloecontropel0: Hanno paura del fascismo… Forse temono di essere discriminati perché non in linea con il regime Hanno paura del razi… -