Patrick Zaki: udienza del processo a Mansura rinviata al 29 novembre (Di martedì 27 settembre 2022) Si è ienuta stamattina, 27 settembre, a Mansura, sul delta del Nilo, la settima udienza del processo a carico di Patrick Zaki . Tutto rinviato di due mesi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 27 settembre 2022) Si è ienuta stamattina, 27 settembre, a, sul delta del Nilo, la settimadela carico di. Tutto rinviato di due mesi L'articolo proviene da Firenze Post.

amnestyitalia : Oggi Patrick Zaki dovrà affrontare l’ennesima udienza del suo processo. Speriamo possa ritornare definitivamente li… - amnestyitalia : Il processo di Patrick Zaki è stato rinviato per l'ennesima volta. La prossima udienza si terrà il 29 novembre. Pa… - Agenzia_Ansa : È stato rinviato al 29 novembre il processo a carico di Patrick Zaki. Lo dice all'ANSA lo studente dell'Università… - telodogratis : Patrick Zaki, processo in Egitto rinviato al 29 novembre - mapir20152 : RT @amnestyitalia: Il processo di Patrick Zaki è stato rinviato per l'ennesima volta. La prossima udienza si terrà il 29 novembre. Patrick… -