Patrick Zaki | nuova udienza del processo a Mansura

Prosegue la cattività in Egitto dell'attivista per i diritti e prigioniero politico. Questa mattina si terrà a Mansura, sul delta del Nilo, la settima udienza del processo a carico diin cui lo studente dell'Università di Bologna, dopo i 22 mesi passati in custodia ...La sua avvocata principale, Hoda Nasrallah, non ha voluto rilasciare dichiarazioni e lo stessodi recente ha detto di non attendersi "nulla" dall'udienza odierna anche se in teoria il giudice ...Si tiene stamattina, 27 settembre, a Mansura, sul delta del Nilo, la settima udienza del processo a carico di Patrick Zaki in cui lo studente dell'Universita' di Bologna, dopo i 22 mesi passati in cus ...Lo studente dell'Università di Bologna, dopo i 22 mesi passati in custodia cautelare fino al dicembre scorso, torna in tribunale. Ma si prevede un aggiornamento di "due o tre mesi" per considerazioni ...