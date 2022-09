Pamela Prati, spunta il messaggio galante che Marco Bellavia le aveva mandato nel 2016 (Di martedì 27 settembre 2022) Pamela Prati ha di nuovo aperto il suo cuore? In questi giorni, la showgirl sarda reclusa nella casa del “Grande Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di martedì 27 settembre 2022)ha di nuovo aperto il suo cuore? In questi giorni, la showgirl sarda reclusa nella casa del “Grande Perizona Magazine.

trash_italiano : RAGA FINIREMO PER FAR VINCERE PAMELA PRATI. #GFVIP - trash_italiano : Marzo 2023 Pamela Prati vince il #GFVIP, l’Aicos Management viene ricostituita. Inizia la terza stagione di Pratiful. - trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - booker186910 : @lamazzadiilhan lei ha raccontato davanti a Pamela di aver fatto l'amore via fb con il turco??????..qua finisce che avremmo Prati Gate 2.0 - fearvless89 : RT @alessallo: grimes quando invecchiera sara letteralmente pamela prati -