Pamela Prati si nasconde con Marco Bellavia dalle telecamere (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) Pamela Prati nascosta con Marco Bellavia Tra Pamela Prati e Marco Bellavia si sta creando un bel feeling. Nella puntata di ieri del GF Vip 7 si è parlato del loro rapporto ed è stato anche fatto vedere un messaggio che l’attore nel 2016 aveva scritto alla showgirl: “Bella che sei. Sempre più bella, ci L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 27 settembre 2022)nascosta conTrasi sta creando un bel feeling. Nella puntata di ieri del GF Vip 7 si è parlato del loro rapporto ed è stato anche fatto vedere un messaggio che l’attore nel 2016 aveva scritto alla showgirl: “Bella che sei. Sempre più bella, ci L'articolo proviene da Novella 2000.

trash_italiano : RAGA FINIREMO PER FAR VINCERE PAMELA PRATI. #GFVIP - trash_italiano : Marzo 2023 Pamela Prati vince il #GFVIP, l’Aicos Management viene ricostituita. Inizia la terza stagione di Pratiful. - GrandeFratello : Non potevamo dirvelo prima, la vera sorpresa di oggi è lei ?? In esclusiva dalla Casa di #GFVIP, Pamela Prati è nost… - mattino5 : #GFVIP, starà nascendo un amore tra Marco Bellavia e Pamela Prati? ?? #Mattino5 - LiberoMagazine_ : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del #gfvip7: scopriamo tutti i top e i flop della serata! -