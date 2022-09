Pamela Prati, nuova fiamma all’orizzonte? Colpo di scena nella casa del GfVip (Di martedì 27 settembre 2022) La casa del GF vip ha accolto proprio lei, Pamela Prati, donna che sembra avere intenzione di dare tutta sé stessa in questa nuova avventura. Nelle ultime ore un Colpo di scena l’ha resa protagonista, uno scoop che riguarda proprio la sua vita sentimentale. Nessuno mai avrebbe immaginato che Pamela Prati avesse un ammiratore segreto, un uomo che da anni la segue sui social. E’ questo ciò che la showgirl ha scoperto una volta varcata la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Ma avrà buon fine questa Love Story? L’inizio del corteggiamento All’interno della casa del Grande Fratello, insieme a Pamela Prati c’è anche un uomo che sta cercando in ogni modo di ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 27 settembre 2022) Ladel GF vip ha accolto proprio lei,, donna che sembra avere intenzione di dare tutta sé stessa in questaavventura. Nelle ultime ore undil’ha resa protagonista, uno scoop che riguarda proprio la sua vita sentimentale. Nessuno mai avrebbe immaginato cheavesse un ammiratore segreto, un uomo che da anni la segue sui social. E’ questo ciò che la showgirl ha scoperto una volta varcata la porta rossa dellapiù spiata d’Italia. Ma avrà buon fine questa Love Story? L’inizio del corteggiamento All’interno delladel Grande Fratello, insieme ac’è anche un uomo che sta cercando in ogni modo di ...

