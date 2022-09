Paloma, essere figlia di Picasso e dell’unica donna che “si salvò da lui” (Di martedì 27 settembre 2022) “Marie Thérèse Walter si impiccò, Jacqueline Roque si sparò, Olga Chochlova e Dora Maar persero la ragione. Solo io sono ancora viva e vegeta”. Intervistata tempo fa da Panorama, la scrittrice e pittrice Françoise Gilot commentò così la sua condizione di sopravvissuta all’amore di uno degli artisti più famosi della storia, Pablo Picasso. Tante furono le donne che non riuscirono a sopportare una vita lontano da lui, ma per l’amante e musa francese fu un discorso diverso. Lo lasciò non solo per il suo atteggiamento dispotico, ma anche per il bene dei suoi due figli, Claude e Paloma Picasso, che voleva crescessero con un’istruzione adeguata, e non soggiogati dagli insegnamenti del padre. Paloma Picasso, in particolare, si liberò ben presto dall’influenza di quella figura paterna così ingombrante. Studiò, ... Leggi su robadadonne (Di martedì 27 settembre 2022) “Marie Thérèse Walter si impiccò, Jacqueline Roque si sparò, Olga Chochlova e Dora Maar persero la ragione. Solo io sono ancora viva e vegeta”. Intervistata tempo fa da Panorama, la scrittrice e pittrice Françoise Gilot commentò così la sua condizione di sopravvissuta all’amore di uno degli artisti più famosi della storia, Pablo. Tante furono le donne che non riuscirono a sopportare una vita lontano da lui, ma per l’amante e musa francese fu un discorso diverso. Lo lasciò non solo per il suo atteggiamento dispotico, ma anche per il bene dei suoi due figli, Claude e, che voleva crescessero con un’istruzione adeguata, e non soggiogati dagli insegnamenti del padre., in particolare, si liberò ben presto dall’influenza di quella figura paterna così ingombrante. Studiò, ...

