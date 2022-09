Palermo | Marconi | «Serie A? Ci spero | ma non ho grandi rimpianti»

(Di martedì 27 settembre 2022) Ivan, difensore del, ha parlato della possibile promozione inA dei rosanero: le dichiarazioni Ivan, difensore del, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. LE PAROLE – «Ci. Ma, come dice Galliani, laA è un altro sport. Nel calcio esistono le categorie. Se ho sempre giocato dalla B in giù, vuol dire che la mia dimensione è questa. A trentadue anni non ho. Ne avrei se non mi fossi impegnato. Non dico sempre, però di solito chi s’impegna riesce. I sacrifici spesso valgono più della bravura». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTOB1 : Palermo, Marconi: 'Questa è diventata la mia seconda casa. Non ho rimpianti in carriera' - psb_original : Palermo, Marconi: 'Piazza unica, sogno la Serie A' #SerieB - TUTTOB1 : CorSport: 'Marconi: 'Palermo la mia seconda casa. Padova? Ho fatto solo il mio lavoro. Lo hanno chiamato miracolo,… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo, Marconi: “Salvataggio di Padova? Mi sono immolato. Serie A è altro sport” - Mediagol : Palermo, Marconi: “Salvataggio di Padova? Mi sono immolato. Serie A è altro sport” -

... ha rimediato un infortunio muscolare e non sarà a disposizione per la partita col. Un'... A Nicolussi Caviglia si aggiungono i nomi di Sprocati, Siega, Vinetot, Voltan,e BelardinelliMSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Ivannon ha intenzione di accontentarsi . Il difensore del, protagonista della promozione in Serie B, ora vuole mantenere la categoria ma ha nel cuore un sogno chiamato Serie A. Intervista ...A La Gazzetta dello Sport ha parlato il difensore del Palermo Ivan Marconi. Queste alcune dichiarazioni, riprese da mediagol.it: "Non voglio."Marconi: «Palermo la mia seconda casa. Padova Ho fatto solo il mio lavoro. Lo hanno chiamato miracolo, per me è stato.