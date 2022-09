Ott Tänak sfida Rovanperä e glissa sul contratto

(Di martedì 27 settembre 2022) Prima del rally in Nuova Zelanda, Ottha dichiarato in un’intervista al portale Betsafe che l’obiettivo è rendere il più difficile possibile la vittoria del titolo per il pilota finlandese della Toyota, Kalle. Secondo Ott, è difficile testare in Europa i rally che si svolgono dall’altra parte dell’oceano. “Siamo andati a correre Source

Siamo a fine stagione e nel WRC si incomincia a parlare del mercato piloti, anche se non dovremmo vedere grossi stravolgimenti (a parte il vociferato salto della mina vaganteTanak, dato per tornare in M - Sport , salvo ulteriori colpi di scena). Chi non ha alcuna certezza per il 2023, almeno ufficialmente, è Dani Sordo , terzo pilota di Hyundai Motorsport . Sordo, tra ...... presente per gli ultimi round della stagione , assieme ai fissi Kalle Rovanpera ed Elfyn Evans, più Takamoto Katsuta; Hyundai Motorsport oltre a Thierry Neuville edTanak richiama, ovviamente, ...