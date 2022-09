Ostia | benzina allungata con l’acqua | una denuncia su Facebook scatena il putiferio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 settembre 2022)con …. Laarriva da. È una donna iscritta nel gruppoInforma are di aver fattopresso un noto distributore nella zona diLido e a essersi ritrovata con “tanta acqua assieme allae la mia macchina ha fatto pochi metri e non è più ripartita. È possibile sia successo solo a me?” Una, ma anche una richiesta di solidarietà, oltre al tentativo di scoprire se ci sono stati casi analoghi, da parte di altri utenti. Leggi anche:, scambia l’agente per un cliente del pusher: “Scusi è lei l’ultimo della fila?” Il postreazioni Il post hato notevoli ...