Osteria Barberini – Roma

(Di martedì 27 settembre 2022)Via della Purificazione, 21 – 00187Tel. 06/4743325 Sito Internet: www..com Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 4/20€, primi 12/22€, secondi 16/35€, dolci 6€ Chiusura: Domenica OFFERTA Fa il suo ingresso in guida questo grazioso ristorante posto su una parallela di Via Sistina, in una tranquilla stradina che offre un suggestivo scorcio della Fontana del Tritone, opera del Bernini. La proposta è tradizionale e contempla pure i classici della cucinana, ma il meglio di sé lo chef Gabriele Guadagno lo dà con il tartufo, utilizzato secondo disponibilità stagionale. La nostra cena è così cominciata con una deliziosa focaccia calda con formaggio di grotta e tartufo nero estivo, condimento riproposto copioso pure sui crostini di pane ...

Italia a Tavola

Oggi al civico 57 di via Flaminia, dietro Piazza del popolo, al posto dell'c'è un ben più ... Anche le rosticcerie (famosa una in via) potevano diventare dei rifugi in cui trovare ...Oggi al civico 57 di via Flaminia, dietro Piazza del popolo, al posto dell'c'è un ben più ... Anche le rosticcerie (famosa una in via) potevano diventare dei rifugi in cui trovare ... Il tartufo a Roma si mangia dal farmacista all'Osteria Barberini