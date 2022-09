Ostaggi e petrolio | il Golfo sulla Russia vuole autonomia

(Di martedì 27 settembre 2022) È molto probabile che il viaggio nel(Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar) di Olaf Scholz, non si porti dietro tanto di più che qualche fornitura energetica a Berlino. Ossia, la visita del cancelliere tedesco non avrà impatti diretti sui mercati energetici – forniture Lng e prezzo del– come annunciato ambiziosamente alla partenza. D’altronde, prima di lui era toccato a Joe Biden non riuscire a raggiungere un risultato concreto su questo piano. Non è tanto il ritocco alle produzioni petrolifere il quid, che potrebbe nel breve periodo anche non essere strettamente necessario. È piuttosto il fatto che quei Paesi delhanno ormai costruito uno standing internazionale, attualmente rafforzato dal valore eccezionale dei loro beni cruciali – i prodotti energetici – dopo gli scombussolamenti del mercato prodotti ...

Nicola Passarotto

...negava che gli Stati Uniti avessero consegnato armi all'Iran in cambio della liberazione di... USA e UK si garantirono così l'80% delle riserve diiraniano in cambio di aiuti all'Iran ......social media locali gli istituti di credito in cui al momento sarebbero in corso rapine con,... L'inflazione sarà alimentata dagli alti prezzi globali delle materie prime e del, dal ... la tempesta del gas e l'Europa ostaggio della speculazione I mercati tentano la ripresa dopo lo shock dell'inflazione Usa e le aspettative sulla Fed, ma in Asia Giappone e Cina vacillano e mostrato problemi interni legati alla ripresa.“L’eccezionalità della situazione richiede il ricorso a misure eccezionali. Tragico sarebbe se questo non avvenisse e non dovessimo imparare la lezione che ci viene dai terribili fatti di questi giorn ...