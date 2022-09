Oroscopo Paolo Fox mercoledì 28 settembre 2022 | le previsioni segno per segno di oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 settembre 2022)Fox28. Ultimi giorni die adesso si fa davvero sul serio.e metà della settimana è passata, mancano pochi giorni al weekend e la voglia di rilassarsi un po’ è davvero sentita. Ma non siete curiosi di conoscere come andrà questa giornata e cosa avranno in serbo per voi le stelle? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e...