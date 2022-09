Opel Zafira - e Life, la migliore amica del cane (Di martedì 27 settembre 2022) RUSSELSHEIM (GERMANIA) - Opel Zafira - e Life, il "salotto elettrico su ruote", è l'ideale per chi ha bisogno di tantissimo spazio per la famiglia e gli animali, e vuole anche viaggiare a zero ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) RUSSELSHEIM (GERMANIA) -- e, il "salotto elettrico su ruote", è l'ideale per chi ha bisogno di tantissimo spazio per la famiglia e gli animali, e vuole anche viaggiare a zero ...

Italpress : Opel Zafira-e Life, la migliore amica del cane - MotoriSuMotori : Opel Zafira: secondo il costruttore è lei 'la migliore amica del cane' - - FraDiBello1983 : @ilnonequilibrio Cos'è Opel Zafira? - accessoricarro1 : Tappetino per bagagliaio senza antiscivolo/ per OPEL Zafira Tourer C 2012- (Cod. K-101142) -