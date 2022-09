Oltre l’80% degli italiani sopra i 45 anni soffre di affaticamento visivo (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – L’affaticamento visivo è una condizione comune che si verifica quando gli occhi si stancano a causa di un uso intenso, come guidare per lunghi tragitti o fissare per molto tempo gli schermi del computer e di altri dispositivi digitali. Sebbene sia molto comune negli adulti – secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia, l’80% degli italiani di età superiore ai 45 anni soffre di affaticamento visivo – il problema sta diventando sempre più comune anche tra i giovani, soprattutto a causa dell’abuso di schermi di piccole dimensioni. Ovvero, quasi nove italiani su dieci utilizzano uno o più dispositivi digitali per più di due ore al ... Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) ROMA – L’è una condizione comune che si verifica quando gli occhi si stancano a causa di un uso intenso, come guidare per lunghi tragitti o fissare per molto tempo gli schermi del computer e di altri dispositivi digitali. Sebbene sia molto comune negli adulti – secondo gli esperti di www.clinicabaviera.it, una delle aziende leader in Europa nel settore dell’oftalmologia,di età superiore ai 45di– il problema sta diventando sempre più comune anche tra i giovani,ttutto a causa dell’abuso di schermi di piccole dimensioni. Ovvero, quasi novesu dieci utilizzano uno o più dispositivi digitali per più di due ore al ...

