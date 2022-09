Oliviero Toscani: “Meloni? Ha lo stile di Wanna Marchi. Nessun pericolo fascista, il problema è il ritorno di Berlusconi. Letta? Un pesce morto” (Di martedì 27 settembre 2022) “Cosa ho provato quando ho capito che Meloni avrebbe vinto? Veramente non sapevo se era Wanna Marchi o la Meloni: urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Fa tutta la pseudo-figa. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l’hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona, hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato sono deficienti per me. Non mi dite che il ritorno di Berlusconi sia normale. Questo Paese non è normale”. Così, ai microfoni della Zanzara (Radio24), Oliviero Toscani commenta la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, rendendosi protagonista di un vivace battibecco coi conduttori, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che gli rimproverano scarso rispetto nei confronti degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) “Cosa ho provato quando ho capito cheavrebbe vinto? Veramente non sapevo se erao la: urla, strabuzza gli occhi pitturati di blu, mostra le unghie rosse. Fa tutta la pseudo-figa. Direi che è abbastanza volgare. Gli italiani che l’hanno votata? Quando la maggioranza è cogliona, hai una democrazia cogliona. Gli italiani che hanno votato sono deficienti per me. Non mi dite che ildisia normale. Questo Paese non è normale”. Così, ai microfoni della Zanzara (Radio24),commenta la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, rendendosi protagonista di un vivace battibecco coi conduttori, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, che gli rimproverano scarso rispetto nei confronti degli ...

