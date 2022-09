Nuovo stadio di Milano | dal primo sì al dibattito pubblico | le tappe

AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - DiMarzio : Al via gli incontri per il nuovo stadio di #Milan e #Inter. #Scaroni: 'Ristrutturare #SanSiro sarebbe pericoloso, v… -

Inter e Milan si preparano al dibattito pubblico suldi San Siro, al via domani a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Una storia ...Di seguito le sue dichiarazioni sui progetti per ildella Roma. "A quando pare si è instaurato un rapporto di confronto ...Inter, le parole del direttore allo sviluppo infrastrutture riguardanti la costruzione del nuovo stadio e della zona circostante il Meazza Come abbiamo già scritto in altri articoli precedenti il dado ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...