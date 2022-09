Nuovo Stadio | Bonomi | “Vogliamo rendere viva l’area | ecco come”

AntoVitiello : #Milan e #Inter oggi ribadiscono la volontà di costruire insieme il nuovo stadio a #Milano, a poche ore dall'inizio… - AntoVitiello : ??Vivere solo di ricordi o creare qualcosa di nuovo? Alla vigilia del dibattito pubblico sullo stadio, sono signif… - DiMarzio : Al via gli incontri per il nuovo stadio di #Milan e #Inter. #Scaroni: 'Ristrutturare #SanSiro sarebbe pericoloso, v… - Affaritaliani : Alessandro Antonello, ad Inter: 'Il nuovo stadio pronto nel 2027 o 2028' - PianetaMilan : .@NuovoStadioMI, #Antonello (CEO @Inter): 'Lavoriamo sulla capienza di 60-65mila posti' - #NuovoStadioMilano… -

Come Serie A ci aspettiamo che ilesecutivo, come in parte ha fatto il precedente, riconosca ... presidente della Lega Serie A , durante il Social Football Summit alloOlimpico di Roma. '...... ha parlato del possibile inizio dei lavori: 'Prevedibilmente i cantieri per ilinizieranno nell'ultimo semestre del 2024 e il taglio del nastro sarà nel 2028. Non ci sono i tempi ...Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa del nuovo stadio di Milano: Inter e Milan sono sempre stati parte della vita sociale e della storia della citt ...Vicino al nuovo stadio sorgerà un parco pubblico di oltre 100mila metri quadri, una cittadella dello sport e un’area commerciale. Entro il 2027 ci sarà la svolta, e Inter e Milan si godranno un nuovo ...