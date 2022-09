"Nuova era". L'ironia di Sabrina Ferilli sulla vittoria del centrodestra (Di martedì 27 settembre 2022) “Nuova era”. Sorriso amaro di Sabrina Ferilli sulla vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Giorgia Meloni, leader di FdI, sarà la prima donna presidente del Consiglio (salvo improbabili sorprese) e per l'Italia inizierà una fase storica Nuova: in 76 anni di storia repubblicana non c'è mai stato un governo di centrodestra trainato da una forza di estrema destra che secondo molti analisti e storici si rifà a ideologie fasciste. Ed è proprio in questo senso che Ferilli ha lanciato una shade al primo partito italiano. La simpatica attrice romana e giudice di "Tu sì que vales" è ricorsa all'ironia per esprimere il suo pensiero. Sul proprio account Instagram ha pubblicato una Story dal treno in cui stava ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) “era”. Sorriso amaro didi Fratelli d'Italia alle elezioni politiche del 25 settembre. Giorgia Meloni, leader di FdI, sarà la prima donna presidente del Consiglio (salvo improbabili sorprese) e per l'Italia inizierà una fase storica: in 76 anni di storia repubblicana non c'è mai stato un governo ditrainato da una forza di estrema destra che secondo molti analisti e storici si rifà a ideologie fasciste. Ed è proprio in questo senso cheha lanciato una shade al primo partito italiano. La simpatica attrice romana e giudice di "Tu sì que vales" è ricorsa all'per esprimere il suo pensiero. Sul proprio account Instagram ha pubblicato una Story dal treno in cui stava ...

BorroniAnna1 : RT @EdoardoFanucci: L'inizio di una nuova era. Bene il Terzo Polo a livello nazionale. Benissimo in Toscana. Particolarmente soddisfatto d… - tempoweb : 'Nuova era'. L'ironia di #SabrinaFerilli sulla vittoria del #centrodestra #27settembre #elezionipolitiche2022… - ernluccar : RT @aileruamo: @SicilianoSum @robertosaviano 'Era nel sontuoso attico di Nuova York a sorseggiare Domperignone' - eia58 : RT @EdoardoFanucci: L'inizio di una nuova era. Bene il Terzo Polo a livello nazionale. Benissimo in Toscana. Particolarmente soddisfatto d… - MeScapin : RT @EdoardoFanucci: L'inizio di una nuova era. Bene il Terzo Polo a livello nazionale. Benissimo in Toscana. Particolarmente soddisfatto d… -