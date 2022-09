“Nostalgia” è il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar (Di martedì 27 settembre 2022) Nostalgia di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino protagonista, è il film designato dall’Italia per la corsa all’Oscar come film. Chi ha candidato “Nostalgia” all’Oscar? Lo ha deciso la Commissione di selezione riunita all’Anica su incarico dell’Academy. I prossimi passi Il percorso prevede un primo obiettivo ossia entrare nella shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. Gli avversari Tra gli avversari per entrare ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 27 settembre 2022)di Mario Martone, con Pierfrancesco Favino protagonista, è ildesignato dalper la corsa all’come. Chi ha candidato “” all’? Lo ha deciso la Commissione di selezione riunita all’Anica su incarico dell’Academy. I prossimi passi Il percorso prevede un primo obiettivo ossia entrare nella shortlist che includerà i 15 miglioriinternazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L’annuncio delle nomination (la cinquina deinominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna deglisi terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. Gli avversari Tra gli avversari per entrare ...

