Norvegia-Serbia, gol di Vlahovic su assist di Kostic: coppia Juventus ok in Nazionale (VIDEO) (Di martedì 27 settembre 2022) Poco brillanti in Italia, scatenati in Nazionale. E così, da un assist di Kostic arriva il gol di Dusan Vlahovic per il vantaggio della Serbia in casa della Norvegia in Nations League. La coppia della Juventus, lontana da Torino, funziona alla grande e confeziona così il gol del vantaggio dei serbi a Oslo. I bianconeri sperano così che possano arrivare nelle migliori condizioni in ottica campionato. In alto ecco il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Poco brillanti in Italia, scatenati in. E così, da undiarriva il gol di Dusanper il vantaggio dellain casa dellain Nations League. Ladella, lontana da Torino, funziona alla grande e confeziona così il gol del vantaggio dei serbi a Oslo. I bianconeri sperano così che possano arrivare nelle migliori condizioni in ottica campionato. In alto ecco ildel gol. SportFace.

forumJuventus : La Stampa: 'Vlahovic sfida Haaland, stasera in Norvegia-Serbia: è il primo duello tra i due centravanti del 2000 p… - juvecrazia_ : #VLAHOVIC > #HAALAND #SERBIA > #NORVEGIA NON SIETE PRONTI. - arcticdandeljon : vi farei fare l’esperienza di vedere Norvegia-Serbia con me, Martina e Beatrice, qualcosa di indimenticabile che se… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Serbia, gol di #Vlahovic su assist di #Kostic: la coppia della #Juventus in Nazionale funziona | VIDEO - sportface2016 : #Serbia, gol di #Vlahovic su assist di #Kostic: la coppia della #Juventus in Nazionale funziona | VIDEO -