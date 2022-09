Nord Stream | l’ipotesi di un attacco ai gasdotti «Danni senza precedenti» | il prezzo del gas sale del 10%

Agenzia_Ansa : Fuga di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Il governo della Danimarca alza l'allerta #ANSA - Agenzia_Ansa : Il prezzo del gas sale del 10% ad Amsterdam, a 191,5 euro a megawattora, dopo aver toccato in picco di 194,7 euro (… - MediasetTgcom24 : Perdite di gas dai due Nord Stream, c'è il sospetto di attacchi mirati #nordstream1 #russi #nordstream2 #tedesco… - zinnibiriantigu : RT @durezzadelviver: Domani su @LaVeritaWeb il punto su ciò che sta accadendo ai gasdotti Nord Stream. - Shoo7err : RT @sole24ore: Nord Stream, danni «senza precedenti». Il Cremlino parla di sabotaggio. Vola il prezzo del gas -

I l gasdottoha registrato danni "senza precedenti" a tre linee del gasdotto ed "è impossibile in questo momento stimare la tempistica per la ripresa delle operazioni di ripristino" dell'...A quanto si apprende dalla stanpa russa si sono registrati danni "senza precedenti" su tre linee offshore del gasdottocontemporaneamente nell'arco di 24 ore. L'operatore che gestisce il ...Fughe di gas stanno interessando i gasdotti Nord Stream 1 e 2: lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato il suo livello di allerta. Il Cremlino non esclude che possano essere il risul ...Giornata euforica per il gas TTF olandese, il benchmark europeo, che sale di oltre il 9% a 190 eur/mwh, dopo aver toccato un picco massimo intraday a 194 e ...