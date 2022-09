Nord Stream: fughe di metano, “danni senza precedenti”. Gas schizza verso i 200 euro al megawattora. “Per Berlino causate da attacchi” (Di martedì 27 settembre 2022) danni sulle tre linee off shore che sono “senza precedenti”, probabilmente riconducibili ad attacchi o atti di sabotaggio e che hanno determinato un aumento del 5,8% del gas. E al momento è impossibile stimare le tempistiche del ripristino della capacità operativa degli impianti, cosa che ha fatto schizzare il prezzo del gas ad Amsterdam, che segna +10% e arriva a 191,5 euro al megawattora, dopo aver toccato in picco di 194,7 euro (+12%). Ad essere danneggiati sono i gasdotti Nord Stream 1 e 2: le fughe di gas rilevate hanno causato in Danimarca l’aumento del livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. E secondo il governo federale tedesco, scrive il quotidiano Tagesspiegel, sono probabilmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022)sulle tre linee off shore che sono “”, probabilmente riconducibili ado atti di sabotaggio e che hanno determinato un aumento del 5,8% del gas. E al momento è impossibile stimare le tempistiche del ripristino della capacità operativa degli impianti, cosa che ha fattore il prezzo del gas ad Amsterdam, che segna +10% e arriva a 191,5al, dopo aver toccato in picco di 194,7(+12%). Ad essere danneggiati sono i gasdotti1 e 2: ledi gas rilevate hanno causato in Danimarca l’aumento del livello di allerta sulle infrastrutture energetiche. E secondo il governo federale tedesco, scrive il quotidiano Tagesspiegel, sono probabilmente ...

