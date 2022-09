Non solo Goldman Sachs, per la cessione l’Inter si affida anche alla banca che ha venduto il Chelsea (Di martedì 27 settembre 2022) l’Inter ha dato mandato alla banca statunitense Goldman Sachs di cercare un acquirente per il club, ma secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, ci sarebbe anche un altro advisor incaricato dai nerazzurri, si tratta di un’altra banca, anche statunitense, la Raine Group. “La novità ora giunge sull’asse Londra-Nanchino-New York. Secondo indiscrezioni, infatti dopo il mandato alla banca d’affari statunitense Goldman Sachs (anticipato dal Sole 24 Ore lo scorso 18 agosto) ora la famiglia Zhang avrebbe affidato un secondo incarico: alla banca d’affari statunitense Raine Group, specializzata in media, telecom, sport e tecnologia, la stessa che ha ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022)ha dato mandatostatunitensedi cercare un acquirente per il club, ma secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, ci sarebbeun altro advisor incaricato dai nerazzurri, si tratta di un’altrastatunitense, la Raine Group. “La novità ora giunge sull’asse Londra-Nanchino-New York. Secondo indiscrezioni, infatti dopo il mandatod’affari statunitense(anticipato dal Sole 24 Ore lo scorso 18 agosto) ora la famiglia Zhang avrebbeto un secondo incarico:d’affari statunitense Raine Group, specializzata in media, telecom, sport e tecnologia, la stessa che ha ...

