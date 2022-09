“Non dimenticherò mai le cattiverie..” Giovanni Ciacci accusato di aver tradito la contessa (Di martedì 27 settembre 2022) Fra i nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 7 c’è lo stylist e opinionista Giovanni Ciacci. Anche se è entrato da pochi giorni su di lui si sono già abbattute le prime polemiche. Ad accusarlo non è dei suoi coinquilini ma addirittura un personaggio esterno alla Casa. Ecco cosa è successo e perché qualcuno esterno al gioco di Canale 5 ce l’ha con il noto concorrente del loft di Cinecittà. Giovanni-Ciacci-Alfonso-Signorini-Altranotizia. it-(Fonte: Google)Anche se è entrato da una settimana nella casa già ha fatto piangere una delle sue coinquiline ed è stato già criticato da una ex protagonista del reality di canale cinque. Scopriamo cosa sta accadendo a Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7. Giovanni Ciacci, ... Leggi su altranotizia (Di martedì 27 settembre 2022) Fra i nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 7 c’è lo stylist e opinionista. Anche se è entrato da pochi giorni su di lui si sono già abbattute le prime polemiche. Ad accusarlo non è dei suoi coinquilini ma addirittura un personaggio esterno alla Casa. Ecco cosa è successo e perché qualcuno esterno al gioco di Canale 5 ce l’ha con il noto concorrente del loft di Cinecittà.-Alfonso-Signorini-Altranotizia. it-(Fonte: Google)Anche se è entrato da una settimana nella casa già ha fatto piangere una delle sue coinquiline ed è stato già criticato da una ex protagonista del reality di canale cinque. Scopriamo cosa sta accadendo aal Grande Fratello Vip 7., ...

Pres_Casellati : L’Italia ha scelto il #Centrodestra. È una vittoria straordinaria, con cui @forza_italia si conferma ancora una vol… - AnnalisaGiampi1 : RT @elefantino_: Altra pagina di tv che non dimenticherò facilmente #prelemi - Filomen83869405 : RT @elefantino_: Altra pagina di tv che non dimenticherò facilmente #prelemi - Filomen83869405 : RT @elefantino_: Questa pagina di twitter non la dimenticherò credo mai ???? #prelemi - sasifitf : +aiutata, grazie ancora per quel giorno non lo dimenticherò mai. ti voglio un mondo di bene, sei tanto importante e… -