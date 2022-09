Non c'è governo senza la destra moderata: Berlusconi avvisa gli alleati (Di martedì 27 settembre 2022) I risultati delle elezioni hanno condotto Silvio Berlusconi e il suo partito a un 8,1 per cento, consacrandolo ancora una volta nell'albo dei non sconfitti. Si tratta di un finale migliore di quello del Terzo polo - ormai quarto - guidato da Carlo Calenda (che si ferma al 7,8 per cento), nonché di un esito competitivo anche nei confronti della Lega di Salvini, schiacciata sotto il 9 per cento. Ora Forza Italia ha gli strumenti per essere una forza determinante, per le scelte di campo del prossimo esecutivo, ma anche per la nascita del governo stesso: "Mi permetta di dire che se pensassi davvero che esistesse il rischio di derive populiste, il governo non partirebbe neppure, anzi non saremmo nemmeno alleati con gli altri due partiti della nostra coalizione", ha dichiarato Berlusconi in un'intervista al ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 settembre 2022) I risultati delle elezioni hanno condotto Silvioe il suo partito a un 8,1 per cento, consacrandolo ancora una volta nell'albo dei non sconfitti. Si tratta di un finale migliore di quello del Terzo polo - ormai quarto - guidato da Carlo Calenda (che si ferma al 7,8 per cento), nonché di un esito competitivo anche nei confronti della Lega di Salvini, schiacciata sotto il 9 per cento. Ora Forza Italia ha gli strumenti per essere una forza determinante, per le scelte di campo del prossimo esecutivo, ma anche per la nascita delstesso: "Mi permetta di dire che se pensassi davvero che esistesse il rischio di derive populiste, ilnon partirebbe neppure, anzi non saremmo nemmenocon gli altri due partiti della nostra coalizione", ha dichiaratoin un'intervista al ...

