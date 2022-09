"Noi garanti per Europa e Nato". Berlusconi sul futuro dell'Italia (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo governo di centrodestra pone alle forze politiche una serie di questioni che, in queste ore, i leader di partito stanno dipanando. Lo fa anche il presidente e fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi che, in un'intervista al Corriere della Sera, parla della collocazione internazionale del nostro Paese e del ruolo degli azzurri nei rapporti internazionali dell'Italia. Il leader di Forza Italia torna a ribadire che il suo partito farà da garante, all'interno del centrodestra, contro la deriva populista nonché dei rapporti con l'Ue e la Nato. «La maggioranza di centrodestra - afferma - avrà i migliori rapporti con tutti ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo garanti, se ce ne ... Leggi su iltempo (Di martedì 27 settembre 2022) Il nuovo governo di centrodestra pone alle forze politiche una serie di questioni che, in queste ore, i leader di partito stanno dipanando. Lo fa anche il presidente e fondatore di Forza, Silvioche, in un'intervista al Corrierea Sera, parlaa collocazione internazionale del nostro Paese e del ruolo degli azzurri nei rapporti internazionali. Il leader di Forzatorna a ribadire che il suo partito farà da garante, all'interno del centrodestra, contro la deriva populista nonché dei rapporti con l'Ue e la. «La maggioranza di centrodestra - afferma - avrà i migliori rapporti con tutti ma i nostri riferimenti sono l'Ue e l'Alleanza Atlantica. Di questo naturalmente saremo, se ce ne ...

