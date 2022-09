No! Klaus Schwab non ha mai scritto di voler decimare la popolazione mondiale e renderla per metà cinese (Di martedì 27 settembre 2022) Complotto significa poteri forti. E poteri forti significa World Economic Forum, ovvero una fondazione senza fini di lucro con sede in Svizzera, che ha l’obiettivo di «coinvolgere i principali leader politici, economici, culturali e di altro tipo della società per dare forma alle agende globali, regionali e del settore». La fondazione è nata nel 1971 per iniziativa dell’economista ed accademico Klaus Schwab. Quest’ultimo, di conseguenza, è un nome ricorrente nelle teorie catastrofiste che prendono facilmente piede sul web. Spesso, però, non sono altro che fake news. Per chi ha fretta: Su Facebook circola una citazione attribuita al fondatore del World Economic Forum, Klaus Schwab Nel passaggio di parla di stermini organizzati per decimare la popolazione ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Complotto significa poteri forti. E poteri forti significa World Economic Forum, ovvero una fondazione senza fini di lucro con sede in Svizzera, che ha l’obiettivo di «coinvolgere i principali leader politici, economici, culturali e di altro tipo della società per dare forma alle agende globali, regionali e del settore». La fondazione è nata nel 1971 per iniziativa dell’economista ed accademico. Quest’ultimo, di conseguenza, è un nome ricorrente nelle teorie catastrofiste che prendono facilmente piede sul web. Spesso, però, non sono altro che fake news. Per chi ha fretta: Su Facebook circola una citazione attribuita al fondatore del World Economic Forum,Nel passaggio di parla di stermini organizzati perla...

Max_Youknow7 : @KlaussOW No Klaus no me la Ngolo Kante - D4YL1GHTRRY : @fuoridimex No Isa Caroline può stare solo con Klaus - fckdraghi : @fdragoni Ma lo sanno Klaus e Bill che durante il corteo ci sono state 182 gravidanze indesiderate? E ora come la m… - SimonePincopal1 : @MassimilianRic @EmilioRoca1212 @HSkelsen Ma non ti vergogni a ripetere bufale stantie, cretino acefalo.. - ClaudioAgos : RT @Geronim22285766: A Stronza ma chi te pettina?! Klaus Schwab?! Fa na cosa.. Restace no Spazio!!! -