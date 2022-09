NME, la mobilità del futuro in Fiera Milano (Di martedì 27 settembre 2022) Efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico locale al centro di "Next Mobility Exhibition" in Fiera Milano dal 12 al 14 ottobre prossimi. Luca Palermo: "Per tre giorni accendiamo i riflettori su transizione energetica, nuovi mezzi, innovativi sistemi di mobilità attuali e futuribili" Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 settembre 2022) Efficienza e sostenibilità del trasporto pubblico locale al centro di "Next Mobility Exhibition" indal 12 al 14 ottobre prossimi. Luca Palermo: "Per tre giorni accendiamo i riflettori su transizione energetica, nuovi mezzi, innovativi sistemi diattuali e futuribili"

ferpress : NME-Next Mobility Exhibition: 12-14 ottobre Fiera Milano accenderà riflettori sulla #mobilità sostenibile - - EurekaVenture : @EurekaVenture will be there! Non vediamo l'ora di accogliervi il 13 ottobre alla #NME, in Fiera Milano, per parlar… -