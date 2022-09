“Niente da fare”. Umberto Bossi, pessima notizia per il Senatùr: finisce un’era (Di martedì 27 settembre 2022) Cambia la geografia del parlamento italiano dopo le elezioni politiche del 25 settembre. E non solo per il numero dimezzato di deputati e senatori. Vince il Centrodestra, Fratelli d’Italia è il primo partito. Crolla la Lega, tiene Forza Italia, risultato deludente per il Partito democratico. Questa è in estrema sintesi l’esito delle urne. Di conseguenza tanti parlamentari di lungo corso lasceranno gli scranni che per anni hanno occupato. Andando con ordine alla Camera al centrodestra vanno 237 seggi, al centrosinistra 84 seggi, 21 al terzo Polo e 52 ai Cinque Stelle. Per quanto riguarda il Senato, 112 seggi al centrodestra, 42 al centrosinistra, 28 al Movimento e 9 a Calenda e Renzi. Diversi volti noti della politica non entreranno in Parlamento: è il caso di Emma Bonino sconfitta a Roma in un collegio uninominale per il Senato. Ad avere la meglio in questo caso è stata consigliera ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022) Cambia la geografia del parlamento italiano dopo le elezioni politiche del 25 settembre. E non solo per il numero dimezzato di deputati e senatori. Vince il Centrodestra, Fratelli d’Italia è il primo partito. Crolla la Lega, tiene Forza Italia, risultato deludente per il Partito democratico. Questa è in estrema sintesi l’esito delle urne. Di conseguenza tanti parlamentari di lungo corso lasceranno gli scranni che per anni hanno occupato. Andando con ordine alla Camera al centrodestra vanno 237 seggi, al centrosinistra 84 seggi, 21 al terzo Polo e 52 ai Cinque Stelle. Per quanto riguarda il Senato, 112 seggi al centrodestra, 42 al centrosinistra, 28 al Movimento e 9 a Calenda e Renzi. Diversi volti noti della politica non entreranno in Parlamento: è il caso di Emma Bonino sconfitta a Roma in un collegio uninominale per il Senato. Ad avere la meglio in questo caso è stata consigliera ...

