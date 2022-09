Nicolato | «Se vogliamo che i giovani diano continuità dobbiamo fare una rivoluzione»

OA_Sport : Le parole del tecnico nella conferenza stampa della vigilia -

... ha proseguito Balata, trovandosi d'accordo con il selezionatore della U.21, Paolo, nel dire che "i giovani di oggi non ritrovano riscontro nelle società, noiottenere risultati ma ...Commenta per primo Il ct della Nazionale Under 21 Paoloè intervenuto al Social Football Summit , facendo il punto della situazione sul momento del ... Seche i giovani ci diano ... Calcio, Paolo Nicolato: "Non sono interessato al risultato, non vogliamo partite semplici" Intervenuto a margine del Social Football Summit in corso a Roma, il CT dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha detto la sua sulla situazione dei giovani cal ...(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Cerchiamo tutti di capire come far sì che i giovani crescano e diventino il futuro del calcio recuperando così quelle posizioni che ricoprivamo ...