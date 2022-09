Nessuna verità | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di martedì 27 settembre 2022): trama, cast e streaming delsu Sky Cinema Questa sera, martedì 27 settembre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il, thriller del 2008, diretto da Ridley Scott, con Leonardo Di Caprio e Russell Crowe. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming? Ecco tutte le informazioni. Trama L’agente della CIA Roger Ferris (Leonardo Di Caprio), dopo una difficile missione in Iraq , viene inviato ad Amman in Giordania, con l’incarico di scovare ed arrestare un pericoloso terrorista di Al Qaeda, Al Saleem , sospettato di essere l’artefice dei gravi attentati che hanno insanguinato l’Europa. Suo alleato, in questa complicata missione, è il capo dei servizi segreti giordani, Hani Salaam, ...