Nba, Iguodala firma con i Golden State Warriors: contratto annuale (Di martedì 27 settembre 2022) André Iguodala resta a San Francisco e si appresta a cominciare la sua diciannovesima stagione in NBA, nonché l’ottava con i Golden State Warriors. Il 38enne ha firmato un contratto di un anno con la franchigia campione in carica ed andrà a caccia del suo quinto titolo in carriera. Iguodala sarà presente alla Saitama Super Arena, in Giappone, dove i ragazzi di Steve Kerr disputeranno due amichevoli contro i Washington Wizards. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Andréresta a San Francisco e si appresta a cominciare la sua diciannovesima stagione in NBA, nonché l’ottava con i. Il 38enne hato undi un anno con la franchigia campione in carica ed andrà a caccia del suo quinto titolo in carriera.sarà presente alla Saitama Super Arena, in Giappone, dove i ragazzi di Steve Kerr disputeranno due amichevoli contro i Washington Wizards. SportFace.

