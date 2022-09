Nations League: Portogallo-Spagna e Svizzera-Repubblica Ceca LIVE alle 20.45 (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo Italia, Croazia e Olanda, la Nations League attende di conoscere il nome della quarta squadra che prenderà parte alla Final Four,... Leggi su calciomercato (Di martedì 27 settembre 2022) Dopo Italia, Croazia e Olanda, laattende di conoscere il nome della quarta squadra che prenderà parte alla Final Four,...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #UngheriaItalia 0??-2?? ?? #Raspadori 27’, #Dimarco 52' ?? L’Italia espugna la Puskas Arena di… - GoalItalia : Bonucci voleva già festeggiare con la birra ?? L'Italia c'è, è viva. L'Italia è di nuovo alla Final Four di Nation… - SkySport : UNGHERIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? #Raspadori (27’) ? #Dimarco (52’) ? ?? NATIONS LEAGUE ??… - LAROMA24 : Nations League, Portogallo-Spagna: Rui Patricio in panchina (FOTO) #AsRoma - cmdotcom : LIVE #NationsLeague: Ucraina-Scozia, spareggio per la promozione in Lega A. C'è anche Norvegia-Serbia -