Nations League | nient’altro che fumo negli occhi | l’Italia va avanti solo perché le altre nazionali pensano ai Mondiali

(Di martedì 27 settembre 2022) La grande vittoria contro l’Inghilterra. Il trionfo in casa della temibile Ungheria di Orban. Il primo posto nel girone e la final-four dida giocarsi il prossimo giugno in Olanda. Tuttovince in un torneo che gli altri che andranno in Qatar snobbano. Dallo scorso marzo non è cambiato proprio niente, siamo ancora la nazionale di un movimento fallito che per la seconda edizione di fila non è riuscita nemmeno a qualificarsi ai. Il nuovo ciclo di Roberto Mancini è, faticosamente, ripartito. Non era scontato dopo la disfatta epocale contro la Macedonia del Nord. Il ct sembra essere riuscito a resettare la sua testa e quella dei calciatori, restituendo un briciolo di identità di squadra che si era completamente smarrita ...