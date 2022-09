Nations League: l’Italia ritrova entusiasmo e vittorie (nonostante il fantasma mondiale). Cosa serve ora (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – “ritrovare entusiasmo e tornare a divertirci, fino a dicembre saranno mesi durissimi”. Così parlò Roberto Mancini nel presentare le partite conclusive del gruppo A3 di Nations League. Più che questioni legate al rettangolo verde – i giovani da inserire, la penuria di attaccanti – in questi mesi il maggior ostacolo da superare è stato psicologico. La mancata qualificazione al mondiale pesa come un macigno sulla coscienza di tutto il gruppo azzurro e una volta passato il fantasma della competizione iridata si potrà ragionare con più serenità. Nel frattempo abbiamo superato Inghilterra e Ungheria. Nations League: Italia-Inghilterra, Raspadori accende San Siro Italia-Inghilterra, panchina numero 54 per il cittì – raggiunti due mostri sacri ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 27 settembre 2022) Roma, 27 set – “ree tornare a divertirci, fino a dicembre saranno mesi durissimi”. Così parlò Roberto Mancini nel presentare le partite conclusive del gruppo A3 di. Più che questioni legate al rettangolo verde – i giovani da inserire, la penuria di attaccanti – in questi mesi il maggior ostacolo da superare è stato psicologico. La mancata qualificazione alpesa come un macigno sulla coscienza di tutto il gruppo azzurro e una volta passato ildella competizione iridata si potrà ragionare con più serenità. Nel frattempo abbiamo superato Inghilterra e Ungheria.: Italia-Inghilterra, Raspadori accende San Siro Italia-Inghilterra, panchina numero 54 per il cittì – raggiunti due mostri sacri ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #UngheriaItalia 0??-2?? ?? #Raspadori 27’, #Dimarco 52' ?? L’Italia espugna la Puskas Arena di… - Azzurri : ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Budapest. Domani la sfida di Nations League contro l’#Ungheria ???? @ITAAirways… - GoalItalia : Bonucci voleva già festeggiare con la birra ?? L'Italia c'è, è viva. L'Italia è di nuovo alla Final Four di Nation… - eliantio : RT @LiveSpinoza: l'Italia vince il girone di Nations League ma è fuori dal Mondiale. Tipo il Pd quando dice 'Siamo il primo partito di oppo… - persemprecalcio : ????Il CT dell'Italia, #Roberto #Mancini, ha commentato la vittoria per 2-0 contro l'Ungheria, valevole per l'accesso… -