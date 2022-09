Nations League, Donnarumma: “Il pass alle Final Four da entusiasmo dopo la delusione mondiale” (Di martedì 27 settembre 2022) “Questa qualificazione ci voleva proprio per restituire un po’ d’entusiasmo, anche se non si può tornare indietro: la mancata qualificazione per il mondiale è una ferita aperta. Bisognava ripartire, dovevamo farlo per tutta l’Italia e per chi credeva in noi. Siamo partiti bene con due vittorie, andiamo alle Final Four e cerchiamo di vincerle”. Così Gianluigi Donnarumma dopo la vittoria a Budapest sull’Ungheria, parlando alla Rai. “Le partite come quelle di questa sera si preparano da sole, perché sono importanti, speciali – aggiunge -. Cerco di prepararle con tranquillità e serenità, ridendo e scherzando nello spogliatoi. Poi, quando si entra in campo, si pensa alla partita. A giugno ho commesso un errore che non dovevo fare”. “Ci ho lavorato, ne ho parlato col ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) “Questa qualificazione ci voleva proprio per restituire un po’ d’, anche se non si può tornare indietro: la mancata qualificazione per ilè una ferita aperta. Bisognava ripartire, dovevamo farlo per tutta l’Italia e per chi credeva in noi. Siamo partiti bene con due vittorie, andiamoe cerchiamo di vincerle”. Così Gianluigila vittoria a Budapest sull’Ungheria, parlando alla Rai. “Le partite come quelle di questa sera si preparano da sole, perché sono importanti, speciali – aggiunge -. Cerco di prepararle con tranquillità e serenità, ridendo e scherzando nello spogliatoi. Poi, quando si entra in campo, si pensa alla partita. A giugno ho commesso un errore che non dovevo fare”. “Ci ho lavorato, ne ho parlato col ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???????? #UngheriaItalia 0??-2?? ?? #Raspadori 27’, #Dimarco 52' ?? L’Italia espugna la Puskas Arena di… - Azzurri : ?? Gli #Azzurri sono atterrati a Budapest. Domani la sfida di Nations League contro l’#Ungheria ???? @ITAAirways… - GoalItalia : Bonucci voleva già festeggiare con la birra ?? L'Italia c'è, è viva. L'Italia è di nuovo alla Final Four di Nation… - MoriSportsLive : ? PORTOGALLO - SPAGNA | Nations League | Diretta Live Streaming ( Portugal vs Spain ) - in diretta martedì 27/09 d… - robtor83 : RT @LiveSpinoza: l'Italia vince il girone di Nations League ma è fuori dal Mondiale. Tipo il Pd quando dice 'Siamo il primo partito di oppo… -